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Опубликовано 25 мая 2022, 05:18
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На отбитых у ВСУ позициях в промзоне Мариуполя найдены восхваляющие дивизии СС книги

Произведения изданы совсем недавно на украинском языке. Одно из них описывает петлюровцев, участвовавших в Гражданской войне 1917 года против Красной армии и Белого движения.

В промышленной зоне Мариуполя найдена художественная литература, восхваляющая дивизии СС "Мёртвая голова" и "Галичина", а также украинских националистов времён Гражданской войны 1917 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

На этих позициях находились украинские войска, а найденные произведения напечатаны на украинском языке. Среди них — книга националиста и военнослужащего гитлеровских частей СС Евстахия Загачевского "Влюблённые в жизнь, женаты на смерти" 2019 года выпуска, где изображены рисунки и фотографии нацистской символики, а также книга "Чёрные запорожцы" (2021) о петлюровцах, участвовавших в Гражданской войне 1917 года как против Красной армии, так и против Белого движения.

У сдавшихся в плен украинских военных на "Азовстали" обнаружили нацистские татуировки
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Ранее эксперт Владислав Шурыгин в эфире шоу "Дайте сказать!" сравнил идеологию "Азова" с дивизией СС. Этот полк стал вершиной украинской военной машины, ведь отбор туда был особый, просто так оказаться в его рядах было невозможно, уточнил специалист.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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