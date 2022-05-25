На отбитых у ВСУ позициях в промзоне Мариуполя найдены восхваляющие дивизии СС книги

Произведения изданы совсем недавно на украинском языке. Одно из них описывает петлюровцев, участвовавших в Гражданской войне 1917 года против Красной армии и Белого движения.

В промышленной зоне Мариуполя найдена художественная литература, восхваляющая дивизии СС "Мёртвая голова" и "Галичина", а также украинских националистов времён Гражданской войны 1917 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

На этих позициях находились украинские войска, а найденные произведения напечатаны на украинском языке. Среди них — книга националиста и военнослужащего гитлеровских частей СС Евстахия Загачевского "Влюблённые в жизнь, женаты на смерти" 2019 года выпуска, где изображены рисунки и фотографии нацистской символики, а также книга "Чёрные запорожцы" (2021) о петлюровцах, участвовавших в Гражданской войне 1917 года как против Красной армии, так и против Белого движения.