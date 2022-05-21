У сдавшихся в плен украинских военных на "Азовстали" обнаружили нацистские татуировки

Так, на руке у одного из солдат был наколот череп, похожий на эмблему дивизии СС "Мёртвая голова", а у другого — изображение награды фашистской Германии "Железный крест".

У сдавшихся в плен украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе при досмотре обнаружили нацистские татуировки. Кадры "нательной живописи" на бойцах Незалежной опубликовало Минобороны РФ.

Так, на руке у одного из военных наколот череп, похожий на эмблему дивизии СС "Мёртвая голова"*, а у другого — изображение награды нацистской Германии "Железный крест". Кроме того, на телах солдат был портрет Адольфа Гитлера и других символов Третьего рейха.

На шее у других пленных также было замечено изображение главы украинских нацистов Степана Бандеры и рисунок перевёрнутого креста, что является антихристианской эмблемой.

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками. На кадрах запечатлён процесс досмотра военных, сложивших оружие. В ролике также показан комбриг Волына.