В освобождённую Херсонскую область прибыла первая иностранная делегация

В её состав вошло свыше 40 журналистов из Индии, Китая, Франции и других стран, отметил замглавы администрации Стремоусов. Они спокойно перемещались по региону и убедились, что всё в порядке.

Освобождённую Херсонскую область посетила первая иностранная делегация. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В состав делегации вошло более 40 иностранных журналистов и блогеров из различных стран мира. В их числе Венесуэла, Индия, Китай, Франция и другие", — цитирует РИА "Новости" Стремоусова.

По его словам, журналисты ознакомились с жизнью региона и его столицы. В частности, они посетили монумент "Вечный огонь", Каховскую гидроэлектростанцию, а также побывали на хлебопекарне и в троллейбусном парке. Замглавы администрации подчеркнул, что данный маршрут иностранцы выбирали самостоятельно. Представители прессы спокойно перемещались по Херсонщине и убедились, что в освобождённом регионе царит спокойствие.