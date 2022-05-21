ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 15:34
18064

В освобождённую Херсонскую область прибыла первая иностранная делегация

В её состав вошло свыше 40 журналистов из Индии, Китая, Франции и других стран, отметил замглавы администрации Стремоусов. Они спокойно перемещались по региону и убедились, что всё в порядке.

Освобождённую Херсонскую область посетила первая иностранная делегация. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В состав делегации вошло более 40 иностранных журналистов и блогеров из различных стран мира. В их числе Венесуэла, Индия, Китай, Франция и другие", — цитирует РИА "Новости" Стремоусова.

Глава Крыма Аксёнов "пригласил" Херсонскую и Запорожскую области в состав России
Глава Крыма Аксёнов "пригласил" Херсонскую и Запорожскую области в состав России

По его словам, журналисты ознакомились с жизнью региона и его столицы. В частности, они посетили монумент "Вечный огонь", Каховскую гидроэлектростанцию, а также побывали на хлебопекарне и в троллейбусном парке. Замглавы администрации подчеркнул, что данный маршрут иностранцы выбирали самостоятельно. Представители прессы спокойно перемещались по Херсонщине и убедились, что в освобождённом регионе царит спокойствие.

Напомним, ранее Стремоусов заявил, что возвращение Херсонской области под контроль Киева исключено. По его словам, далее регион будет двигаться в направлении интеграции с Россией, это является лишь вопросом времени.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar