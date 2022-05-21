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Опубликовано 21 мая 2022, 15:18
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Военкор Апачев написал песню о победе над батальоном "Азов" в Мариуполе

Первая строчка произведения отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Военный корреспондент Аким Апачев написал песню о победе над нацбатальоном "Азов" в Мариуполе и освобождении "Азовстали" и исполнил её с Дарьей Фрей. Ролик опубликован в YouTube.

Первая строчка произведения, спетого на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Пливе кача, дівки хороводять,
В "Азовсталi" демонiв хоронять.
Серед степу палахала хата,
Богоматiр родить немовлято.

Перевод на русский:

Плывёт утка, девки хороводят,

В "Азовстали" демонов хоронят.

Среди степи пылала хата,

Богоматерь рождает младенца.

Тату со свастикой и цитатами Гитлера: Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками
Тату со свастикой и цитатами Гитлера: Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками

Далее в песне описывается сдача в плен бойцов, в котором "есть разговор" о восьми годах, на протяжении которых на территории Донбасса шла война.

Ранее эксперт Шурыгин сравнил идеологию "Азова" с дивизией СС. Этот полк стал вершиной украинской военной машины, ведь отбор туда был особым, просто так оказаться в его рядах было невозможно, уточнил специалист.

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T.me / akimapachev

Григорий Воронцов
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