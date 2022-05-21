Военкор Апачев написал песню о победе над батальоном "Азов" в Мариуполе
Первая строчка произведения отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.
Военный корреспондент Аким Апачев написал песню о победе над нацбатальоном "Азов" в Мариуполе и освобождении "Азовстали" и исполнил её с Дарьей Фрей. Ролик опубликован в YouTube.
Первая строчка произведения, спетого на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.
Пливе кача, дівки хороводять,
В "Азовсталi" демонiв хоронять.
Серед степу палахала хата,
Богоматiр родить немовлято.
Перевод на русский:
Плывёт утка, девки хороводят,
В "Азовстали" демонов хоронят.
Среди степи пылала хата,
Богоматерь рождает младенца.
Далее в песне описывается сдача в плен бойцов, в котором "есть разговор" о восьми годах, на протяжении которых на территории Донбасса шла война.
Ранее эксперт Шурыгин сравнил идеологию "Азова" с дивизией СС. Этот полк стал вершиной украинской военной машины, ведь отбор туда был особым, просто так оказаться в его рядах было невозможно, уточнил специалист.