Военкор Апачев написал песню о победе над батальоном "Азов" в Мариуполе

Первая строчка произведения отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Военный корреспондент Аким Апачев написал песню о победе над нацбатальоном "Азов" в Мариуполе и освобождении "Азовстали" и исполнил её с Дарьей Фрей. Ролик опубликован в YouTube.

Первая строчка произведения, спетого на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Пливе кача, дівки хороводять,

В "Азовсталi" демонiв хоронять.

Серед степу палахала хата,

Богоматiр родить немовлято.

Перевод на русский: Плывёт утка, девки хороводят, В "Азовстали" демонов хоронят. Среди степи пылала хата, Богоматерь рождает младенца.

Далее в песне описывается сдача в плен бойцов, в котором "есть разговор" о восьми годах, на протяжении которых на территории Донбасса шла война.