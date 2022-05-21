Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Гонка состоится в воскресенье, 22 мая. Начало в 16:00 по московскому времени.

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании, шестого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе Каталунья, недалеко от Барселоны.

Поул стал для Леклера 13-м в карьере и четвёртым в нынешнем сезоне. В ходе квалификации он на 323 тысячные секунды опередил действующего чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Четвёртым стал британец Джордж Расселл из "Мерседеса". В шестёрку сильнейших также вошли мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" и ещё один пилот "Мерседеса" — семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

В общем зачёте чемпионата мира продолжает лидировать Леклер, набравший 104 очка. Ферстаппен с 85 баллами идёт вторым. На третьей позиции — Перес, у которого 66 очков.