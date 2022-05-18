"Формула-1" не будет проводить этап вместо Гран-при России

Этап должен был пройти с 23 по 25 сентября на автодроме в Сочи.

"Формула-1" не будет заменять Гран-при России на этап в какой-либо другой стране. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Стало известно, что в календарь сезона-2022 не будет добавлен Гран-при, чтобы заполнить пробел. Это означает, что в этом сезоне будет 22 гонки", — говорится в сообщении.