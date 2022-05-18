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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 16:55

"Формула-1" не будет проводить этап вместо Гран-при России

Этап должен был пройти с 23 по 25 сентября на автодроме в Сочи.

"Формула-1" не будет заменять Гран-при России на этап в какой-либо другой стране. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Стало известно, что в календарь сезона-2022 не будет добавлен Гран-при, чтобы заполнить пробел. Это означает, что в этом сезоне будет 22 гонки", — говорится в сообщении.

"Формула-1" отменила проведение Гран-при России
"Формула-1" отменила проведение Гран-при России

Напомним, Гран-при России должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года на автодроме в Сочи. Соревнования были отменены на фоне событий на Украине.

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ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Шамиль Гаджиев
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