"Формула-1" отменила проведение Гран-при России

Организация с грустью наблюдает за событиями на Украине и считает невозможным проведение гонки в нынешних условиях. Этап в Сочи должен был пройти с 23 по 25 сентября.

"Формула-1" отменила проведение российского этапа чемпионата мира, который должен был пройти в Сочи в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"В четверг вечером "Формула-1", Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", — говорится в заявлении "Формулы-1".

Организация с грустью наблюдает за событиями на Украине и надеется на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации, отмечается в сообщении. Гран-при России должен был пройти на автодроме в Сочи с 23 по 25 сентября.