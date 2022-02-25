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25 февраля, 12:32

"Формула-1" отменила проведение Гран-при России

Организация с грустью наблюдает за событиями на Украине и считает невозможным проведение гонки в нынешних условиях. Этап в Сочи должен был пройти с 23 по 25 сентября.

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Обложка © Сайт "Формулы-1"

"Формула-1" отменила проведение российского этапа чемпионата мира, который должен был пройти в Сочи в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"В четверг вечером "Формула-1", Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", — говорится в заявлении "Формулы-1".

Организация с грустью наблюдает за событиями на Украине и надеется на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации, отмечается в сообщении. Гран-при России должен был пройти на автодроме в Сочи с 23 по 25 сентября.

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А ранее Лайф рассказывал, что Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России. В организации сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения состязаний, как только они будут подтверждены.

Никита Могилев

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