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25 февраля, 10:00

УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

<p>Обложка © <a href="https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0272-148740475a92-1b97baa3e9d7-1000--decisions-from-today-s-extraordinary-uefa-executive-committee-m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> УЕФА</p>

Обложка © Сайт УЕФА

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решающий матч турнира, который запланирован на 28 мая, пройдёт в Париже на стадионе "Стад де Франс". В организации выразили благодарность французскому президенту Эмманюэлю Макрону за поддержку.

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Также исполком УЕФА постановил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

А ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Таким образом Россию в весенней стадии евросезона будет представлять только "Спартак".

Никита Могилев

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