УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.
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Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Решающий матч турнира, который запланирован на 28 мая, пройдёт в Париже на стадионе "Стад де Франс". В организации выразили благодарность французскому президенту Эмманюэлю Макрону за поддержку.
Также исполком УЕФА постановил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.
А ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках. Таким образом Россию в весенней стадии евросезона будет представлять только "Спартак".