УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решающий матч турнира, который запланирован на 28 мая, пройдёт в Париже на стадионе "Стад де Франс". В организации выразили благодарность французскому президенту Эмманюэлю Макрону за поддержку.

Также исполком УЕФА постановил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.