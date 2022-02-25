"Зенит" ничьей с "Бетисом" завершил участие в еврокубках

Российский футбольный клуб "Зенит" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы сыграл с испанским "Бетисом" со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье.

На 47-й минуте Юри Алберто отправил мяч в сетку ворот "Бетиса", но судья зафиксировал офсайд, в который чуть ранее попал Алексей Сутормин. На 50-й минуте хозяева ударили в штангу ворот Даниила Одоевского. На первой добавленной ко второму тайму минуте "Зенит" снова забил усилиями Дмитрия Чистякова. Однако гол был отменён в силу того, что рефери зафиксировал фол Александра Ерохина после видеопросмотра.

"Зенит" занял третье место в своей группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальмё", благодаря чему получил путёвку в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. "Бетис" стал вторым в своём квартете Лиги Европы.

Напомним, "Зенит" проиграл испанскому "Бетису" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе российского клуба отличились Артём Дзюба и Малком.