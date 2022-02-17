Начало неудачное: "Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Команды, судя по всему, изрядно соскучились по футболу, а потому ещё в первом тайме забили друг другу пять мячей.
Питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Начинался матч для "Зенита" не лучшим образом. Уже в первые 20 минут петербуржцы пропустили два мяча от гостей. Отличились Родригес и Виллиан Жозе. Однако вернуться в игру команда Сергея Семака сумела буквально за десять минут благодаря голам Дзюбы и Малкома. Ещё до перерыва футболисты "Бетиса" вновь вышли вперёд после гола Гуардадо. Во втором тайме "Зенит" имел целый ряд моментов, но забить не сумел.
Ответный матч состоится через неделю в Испании. "Зениту" для выхода в 1/8 финала Лиги Европы нужно побеждать с разницей в два мяча.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов