Начало неудачное: "Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы

Начинался матч для "Зенита" не лучшим образом. Уже в первые 20 минут петербуржцы пропустили два мяча от гостей. Отличились Родригес и Виллиан Жозе. Однако вернуться в игру команда Сергея Семака сумела буквально за десять минут благодаря голам Дзюбы и Малкома. Ещё до перерыва футболисты "Бетиса" вновь вышли вперёд после гола Гуардадо. Во втором тайме "Зенит" имел целый ряд моментов, но забить не сумел.