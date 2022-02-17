"Бавария" спаслась от поражения в матче с "Зальцбургом" в плей-офф Лиги чемпионов
Ответную встречу клубы проведут через три недели на мюнхенском стадионе "Альянц-арена".
Мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный мяч в составе хозяев ещё в первом тайме забил Адаму, который незадолго до этого был вынужден заменить на поле Окафора. Спасти встречу мюнхенцы смогли спасти лишь в конце матча усилиями Кингсли Комана.
Ответную встречу клубы проведут через три недели на мюнхенском стадионе "Альянц Арена".
Обложка:
Фото © Twitter / FC Red Bull Salzburg