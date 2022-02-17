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16 февраля, 21:51

"Бавария" спаслась от поражения в матче с "Зальцбургом" в плей-офф Лиги чемпионов

Ответную встречу клубы проведут через три недели на мюнхенском стадионе "Альянц-арена".

Мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный мяч в составе хозяев ещё в первом тайме забил Адаму, который незадолго до этого был вынужден заменить на поле Окафора. Спасти встречу мюнхенцы смогли спасти лишь в конце матча усилиями Кингсли Комана.

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Ответную встречу клубы проведут через три недели на мюнхенском стадионе "Альянц Арена".

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Фото © Twitter / FC Red Bull Salzburg

Шамиль Гаджиев

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