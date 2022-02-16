Гвардиола всё решил: "Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Все вопросы о победителе встречи "горожане" сняли ещё по ходу первого тайма, забив четыре гола.
Фото © mancity.com
Английский "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:0.
Все вопросы о победителе встречи подшефные Хосепа Гвардиолы сняли ещё по ходу первого тайма, когда забили лиссабонцам четыре безответных мяча. Отличились Марез, Фоден и дважды Бернарду Силва. После перерыва своё слово сказал Стерлинг.
С большой долей вероятности, "Манчестер Сити" решил все вопросы о выходе в следующий раунд Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в Англии 9 марта.
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