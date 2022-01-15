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"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче лидеров чемпионата Англии

Команда Хосепа Гвардиолы продолжает оставаться на вершине турнирной таблицы, опережая лондонцев на 13 очков.

15 января, 14:21

Футболисты "Манчестер Сити". Фото © gettyimages

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Челси" со счётом 1:0 и упрочил лидерство в турнирной таблице.

Автором единственного гола в матче стал Кевин Де Брёйне, который шикарным ударом из-за пределов штрафной сумел пробить испанского вратаря "аристократов" Кепу Аррисабалагу.

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Добавим, что отрыв "горожан" от "Челси" вырос до 13 очков. Хороший шанс выйти на второе место имеет "Ливерпуль", который отстаёт от лондонцев на один балл, но провёл на два матча меньше.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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