"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче лидеров чемпионата Англии

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Челси" со счётом 1:0 и упрочил лидерство в турнирной таблице.

Добавим, что отрыв "горожан" от "Челси" вырос до 13 очков. Хороший шанс выйти на второе место имеет "Ливерпуль", который отстаёт от лондонцев на один балл, но провёл на два матча меньше.