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"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" и побил сразу два рекорда АПЛ

В параллельной встрече лондонский "Челси" не сумел переиграть "Вулверхэмптон".

19 декабря, 17:01

Фото © mancity.com

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" в матче 18-го тура Английской премьер-лиги.

Авторами голов стали Рубен Диаш, Жуан Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Отметим, что благодаря этой победе "Сити" сумел побить сразу два рекорда лиги: по числу забитых голов за год (106) и количеству побед за тот же период (34).

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В параллельном матче дня лондонский "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" — 0:0. Теперь синие отстают от МС на шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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