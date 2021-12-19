"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" и побил сразу два рекорда АПЛ

Авторами голов стали Рубен Диаш, Жуан Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Отметим, что благодаря этой победе "Сити" сумел побить сразу два рекорда лиги: по числу забитых голов за год (106) и количеству побед за тот же период (34).