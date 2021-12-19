"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" и побил сразу два рекорда АПЛ
В параллельной встрече лондонский "Челси" не сумел переиграть "Вулверхэмптон".
Фото © mancity.com
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" в матче 18-го тура Английской премьер-лиги.
Авторами голов стали Рубен Диаш, Жуан Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Отметим, что благодаря этой победе "Сити" сумел побить сразу два рекорда лиги: по числу забитых голов за год (106) и количеству побед за тот же период (34).
В параллельном матче дня лондонский "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" — 0:0. Теперь синие отстают от МС на шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.
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