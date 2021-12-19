Без поражений не обошлось: Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала
Отметим, что команда Алексея Жамнова одержала три победы в четырёх матчах турнира, в том числе с Канадой.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в последнем матче Кубка Первого канала и отдала скандинавам итоговую победу на домашнем для себя турнире.
Скандинавы открыли счёт в конце первого периода — отличился Мерела. Во второй трети матча подопечным Алексея Жамнова удалось восстановить равенство на табло усилиями Минулина. Куда более напряжённым получился третий период: сначала Маннинен вывел финнов вперёд, но за три с лишним минуты до конца встречи Войнов реализовал лишнего и перевёл игру в овертайм. Там удача улыбнулась именно суоми — отличился всё тот же Маннинен.
Добавим, что наша сборная одержала победы в трёх из четырёх встреч турнира, в том числе и в игре с Канадой.
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