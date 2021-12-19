Скандинавы открыли счёт в конце первого периода — отличился Мерела. Во второй трети матча подопечным Алексея Жамнова удалось восстановить равенство на табло усилиями Минулина. Куда более напряжённым получился третий период: сначала Маннинен вывел финнов вперёд, но за три с лишним минуты до конца встречи Войнов реализовал лишнего и перевёл игру в овертайм. Там удача улыбнулась именно суоми — отличился всё тот же Маннинен.