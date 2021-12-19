В "Ференцвароше" подтвердили, что Черчесов станет следующим главным тренером клуба
Ранее команду покинул Петер Штёгер, а сама команда идёт на первой строчке чемпионата Венгрии.
© РФС / Константин Рыбин
Экс главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов станет наставником венгерского "Ференцвароша". Данную информацию подтвердил временный рулевой команды Мате Чаба.
"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет. Будет ли это Черчесов? — Думаю, да", — заявил Чаба изданию M4 Sport.
"Поступило много предложений": Черчесов заявил, что определится с будущим местом работы на следующей неделе
Ранее сам Черчесов заявил, что решение о своём будущем месте работы примет на следующей неделе.
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