Шевченко заменит Куклину на январских этапах Кубка мира по биатлону
Молодая спортсменка сумела отлично выступить на Кубке IBU, чем заслужила место в основной команде.
Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de
Анастасия Шевченко попала в список биатлонисток сборной России, которые представят нашу страну на январских этапах Кубка мира в Германии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Состав женской сборной России на этапы Кубка мира выглядит следующим образом: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
"На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам её выступления на Кубке IBU", — заявил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.
Добавим, что состав мужской сборной выглядит следующим образом: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
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