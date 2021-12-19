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Шевченко заменит Куклину на январских этапах Кубка мира по биатлону

Молодая спортсменка сумела отлично выступить на Кубке IBU, чем заслужила место в основной команде.

19 декабря, 14:11

Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

Анастасия Шевченко попала в список биатлонисток сборной России, которые представят нашу страну на январских этапах Кубка мира в Германии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Состав женской сборной России на этапы Кубка мира выглядит следующим образом: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

"На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам её выступления на Кубке IBU", — заявил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.

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Добавим, что состав мужской сборной выглядит следующим образом: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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