Шевченко заменит Куклину на январских этапах Кубка мира по биатлону

Анастасия Шевченко попала в список биатлонисток сборной России, которые представят нашу страну на январских этапах Кубка мира в Германии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам её выступления на Кубке IBU", — заявил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.