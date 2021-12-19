Биатлонисты Буртасова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU
Для нашей сборной это стало второй за сегодняшний день победой на соревнованиях в Австрии.
Евгения Буртасова (Павлова) и Антон Бабиков © ТАСС / dpa / Sven Hoppe ЕРА / MAURI RATILAINEN
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Наши спортсмены использовали девять дополнительных патронов и выиграли 25 секунд у шведов, которые стали вторыми. Бронзу взяли представители сборной Италии.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU.
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