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Биатлонисты Буртасова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

Для нашей сборной это стало второй за сегодняшний день победой на соревнованиях в Австрии.

19 декабря, 13:40

Евгения Буртасова (Павлова) и Антон Бабиков © ТАСС / dpa / Sven Hoppe ЕРА / MAURI RATILAINEN

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Наши спортсмены использовали девять дополнительных патронов и выиграли 25 секунд у шведов, которые стали вторыми. Бронзу взяли представители сборной Италии.

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Ранее Лайф сообщал, что сборная России одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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