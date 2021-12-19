Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Наши спортсмены воспользовались лишь шестью дополнительными патронами и привезли почти минуту второму месту.
Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / CHRISTIAN BRUNA
Сборная России стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в австрийском местечке Обертиллиах.
Наша команда в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова сумела избежать штрафных кругов, использовав лишь шесть дополнительных патронов.
Более 54 секунд сборной России проиграла команда Норвегии, которая стала второй. На третьем месте — представители Италии.
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