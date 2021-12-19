НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Наши спортсмены воспользовались лишь шестью дополнительными патронами и привезли почти минуту второму месту.

19 декабря, 12:13

Анастасия Шевченко. Фото © ТАСС / CHRISTIAN BRUNA

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в австрийском местечке Обертиллиах.

Наша команда в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова сумела избежать штрафных кругов, использовав лишь шесть дополнительных патронов.

Резцова стала пятой в спринте на Кубке мира по биатлону

Резцова стала пятой в спринте на Кубке мира по биатлону

Более 54 секунд сборной России проиграла команда Норвегии, которая стала второй. На третьем месте — представители Италии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1