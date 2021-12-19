Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в австрийском местечке Обертиллиах.

Наша команда в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова сумела избежать штрафных кругов, использовав лишь шесть дополнительных патронов.