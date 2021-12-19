Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову из-за частой смены тренеров в команде и призвал их "остановиться".

По мнению Ловчева, Леонид Федун после смены огромного количества тренеров должен понять, что "ничего не понимает в футболе", и что в "Спартак" каждый раз приходят неизвестные наставники и игроки.

"У меня просто просьба: Леонид Арнольдович, прекратите издеваться над "Спартаком". Зарема, прекратите издеваться над "Спартаком". <...> Остановитесь уже. Дайте какому-нибудь тренеру поработать, чтобы мы понимали, это тренер или нет. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский", — сказал Ловчев в видео, опубликованном в "Тиктоке".