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"Заколебали вы наш футбол": Ловчев призвал владельцев "Спартака" дать поработать "какому-нибудь тренеру"

Несколькими днями ранее красно-белые представили нового наставника, которым стал итальянец Паоло Ваноли.

19 декабря, 10:18

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову из-за частой смены тренеров в команде и призвал их "остановиться".

По мнению Ловчева, Леонид Федун после смены огромного количества тренеров должен понять, что "ничего не понимает в футболе", и что в "Спартак" каждый раз приходят неизвестные наставники и игроки.

"У меня просто просьба: Леонид Арнольдович, прекратите издеваться над "Спартаком". Зарема, прекратите издеваться над "Спартаком". <...> Остановитесь уже. Дайте какому-нибудь тренеру поработать, чтобы мы понимали, это тренер или нет. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский", сказал Ловчев в видео, опубликованном в "Тиктоке".

От чеха до португальца: Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли

От чеха до португальца: Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли

Ранее Лайф сообщал, что новым главным тренером "Спартака" стал итальянец Паоло Ваноли. На своём посту он сменил португальца Руя Виторию, который вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы и закончил первую часть сезона в РПЛ на девятом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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