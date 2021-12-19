"Заколебали вы наш футбол": Ловчев призвал владельцев "Спартака" дать поработать "какому-нибудь тренеру"
Несколькими днями ранее красно-белые представили нового наставника, которым стал итальянец Паоло Ваноли.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал владельца клуба Леонида Федуна и его жену Зарему Салихову из-за частой смены тренеров в команде и призвал их "остановиться".
По мнению Ловчева, Леонид Федун после смены огромного количества тренеров должен понять, что "ничего не понимает в футболе", и что в "Спартак" каждый раз приходят неизвестные наставники и игроки.
"У меня просто просьба: Леонид Арнольдович, прекратите издеваться над "Спартаком". Зарема, прекратите издеваться над "Спартаком". <...> Остановитесь уже. Дайте какому-нибудь тренеру поработать, чтобы мы понимали, это тренер или нет. Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский", — сказал Ловчев в видео, опубликованном в "Тиктоке".
Ранее Лайф сообщал, что новым главным тренером "Спартака" стал итальянец Паоло Ваноли. На своём посту он сменил португальца Руя Виторию, который вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы и закончил первую часть сезона в РПЛ на девятом месте.
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