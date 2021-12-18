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Футболиста загребского "Динамо" удалили с поля после неправильно исполненного пенальти

Перед ударом он сделал паузу и отправил мяч в ворота, когда вратарь соперника двинулся в противоположную сторону.

18 декабря, 20:40

Кадр видео © Twitter / Richard Wilson

Футболиста загребского "Динамо" удалили с поля после неправильно исполненного пенальти. Видео © Twitter / Richard Wilson

Нападающего загребского "Динамо" Бруно Петковича удалили с поля в матче с "Истрой 1961" за неправильное исполнение пенальти. Судья показал ему жёлтую карточку, которая стала для игрока второй во встрече.

Штрафной 11-метровый удар он отправился исполнять на 89-й минуте поединка при счёте 1:0 в пользу своего клуба. Перед ударом спортсмен сделал паузу и отправил мяч в ворота уже после того, как вратарь соперника двинулся в противоположную сторону. В результате арбитр отменил взятие ворот.

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В итоге этот эпизод не помешал команде Петковича победить. В оставшееся время "Динамо" забило ещё один мяч и выиграло встречу со счётом 2:0.

А ранее Лайф рассказывал, что "Интер" расторг контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном. Игрок потерял сознание во время матча Евро-2020, в котором Дания встречалась с Финляндией.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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