Перед ударом он сделал паузу и отправил мяч в ворота, когда вратарь соперника двинулся в противоположную сторону.

Футболиста загребского "Динамо" удалили с поля после неправильно исполненного пенальти. Видео © Twitter / Richard Wilson

Нападающего загребского "Динамо" Бруно Петковича удалили с поля в матче с "Истрой 1961" за неправильное исполнение пенальти. Судья показал ему жёлтую карточку, которая стала для игрока второй во встрече.

Штрафной 11-метровый удар он отправился исполнять на 89-й минуте поединка при счёте 1:0 в пользу своего клуба. Перед ударом спортсмен сделал паузу и отправил мяч в ворота уже после того, как вратарь соперника двинулся в противоположную сторону. В результате арбитр отменил взятие ворот.

В итоге этот эпизод не помешал команде Петковича победить. В оставшееся время "Динамо" забило ещё один мяч и выиграло встречу со счётом 2:0.