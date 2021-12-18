Всемирный банк во второй раз выделил Украине 300 млн евро
Аналогичный крупный транш, направленный на реализацию реформ и восстановление от последствий пандемии, поступил Незалежной летом 2020 года.
Фото © Pixabay
Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине транша в размере 300 миллионов евро на поддержку реформ и экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заём на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро", — сказано в сообщении.
Реформы, уточнили в финансовой организации, должны способствовать демонополизации экономики Незалежной, укреплению антикоррупционных институтов, земельных и кредитных рынков, а также системы социальной защиты пожилого населения в связи с последствиями пандемии.
Напомним, что первый заём в размере 350 миллионов евро был направлен Украине ещё в июне 2020 года.
А ранее Лайф рассказывал, что МВФ перечислил Украине второй транш в размере почти $700 млн. Глава Национального банка Незалежной отметил, что эти средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы.
Комментариев: 0