Всемирный банк во второй раз выделил Украине 300 млн евро

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине транша в размере 300 миллионов евро на поддержку реформ и экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заём на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро", — сказано в сообщении.

Реформы, уточнили в финансовой организации, должны способствовать демонополизации экономики Незалежной, укреплению антикоррупционных институтов, земельных и кредитных рынков, а также системы социальной защиты пожилого населения в связи с последствиями пандемии.

Напомним, что первый заём в размере 350 миллионов евро был направлен Украине ещё в июне 2020 года.