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Всемирный банк во второй раз выделил Украине 300 млн евро

Аналогичный крупный транш, направленный на реализацию реформ и восстановление от последствий пандемии, поступил Незалежной летом 2020 года.

18 декабря, 19:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине транша в размере 300 миллионов евро на поддержку реформ и экономическое восстановление страны от последствий пандемии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заём на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро", — сказано в сообщении.

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Реформы, уточнили в финансовой организации, должны способствовать демонополизации экономики Незалежной, укреплению антикоррупционных институтов, земельных и кредитных рынков, а также системы социальной защиты пожилого населения в связи с последствиями пандемии.

Напомним, что первый заём в размере 350 миллионов евро был направлен Украине ещё в июне 2020 года.

А ранее Лайф рассказывал, что МВФ перечислил Украине второй транш в размере почти $700 млн. Глава Национального банка Незалежной отметил, что эти средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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