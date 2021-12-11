Всемирный банк направит Украине $150 млн на вакцинацию от ковида

Всемирный банк направит Украине помощь в виде 150 миллионов долларов на вакцинацию против коронавируса. По сообщению пресс-службы банка, эта сумма призвана помочь предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией CoViD-19.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на CoViD-19 и вакцинация на Украине", — отмечается в сообщении.

Средства, как отмечают в банке, призваны также помочь укрепить национальную систему здравоохранения Незалежной в целом. В частности, 120 млн долларов достаточно, чтобы закупить 16,5 млн доз вакцин, которых хватит на вакцинацию около 20% населения. Эта закупка также даст возможность 10 млн человек из приоритетных групп населения пройти полную вакцинацию. По данным банка, ещё $30 млн направят на финансирование кампании по вакцинации, а также на закупку оборудования для обеспечения охлаждения препаратов и управления отходами.