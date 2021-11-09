На Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

На Украине утилизировали 500 тысяч просроченных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило во вторник украинское издание Liga.net.

"На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности", — ответили изданию в Минздраве Украины. В ведомстве уточнили, что просроченные дозы препарата были изъяты из пунктов и центров вакцинации.

По данным министерства, в настоящее время украинцам доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истечёт через несколько недель. Запасы препарата планируется использовать для вакцинации первой и второй дозой.