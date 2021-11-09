На Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
Сегодня украинцам ещё доступны сотни тысяч доз этого препарата. Их срок годности истечёт через несколько недель.
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На Украине утилизировали 500 тысяч просроченных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило во вторник украинское издание Liga.net.
"На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности", — ответили изданию в Минздраве Украины. В ведомстве уточнили, что просроченные дозы препарата были изъяты из пунктов и центров вакцинации.
По данным министерства, в настоящее время украинцам доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истечёт через несколько недель. Запасы препарата планируется использовать для вакцинации первой и второй дозой.
Ранее Лайф писал, что на Украине решили уничтожить десятки тысяч доз вакцины от коронавируса. Полностью привито в соседней стране более пяти миллионов человек, что составляет лишь около 13,5% населения.
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