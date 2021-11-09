НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Сегодня украинцам ещё доступны сотни тысяч доз этого препарата. Их срок годности истечёт через несколько недель.

9 ноября, 18:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На Украине утилизировали 500 тысяч просроченных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило во вторник украинское издание Liga.net.

"На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности", — ответили изданию в Минздраве Украины. В ведомстве уточнили, что просроченные дозы препарата были изъяты из пунктов и центров вакцинации.

По данным министерства, в настоящее время украинцам доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истечёт через несколько недель. Запасы препарата планируется использовать для вакцинации первой и второй дозой.

В Мексику доставлено более 700 тысяч доз "Спутника V"

В Мексику доставлено более 700 тысяч доз "Спутника V"

Ранее Лайф писал, что на Украине решили уничтожить десятки тысяч доз вакцины от коронавируса. Полностью привито в соседней стране более пяти миллионов человек, что составляет лишь около 13,5% населения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1