Российские учёные: Чёрный перец мешает коронавирусу "прилипать" к клеткам организма

Петербургские учёные из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) экспериментально подтвердили, что в чёрном перце есть соединение, которое может блокировать распространение коронавируса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biomedicines. Оказалось, что природные алкалоиды мешают вирусной частичке "прилипать" к клеткам организма.

"Мы изучали вещества, способные блокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса — необходимое условие для проникновения инфекционного агента. Для этой цели были использованы алкалоиды растительного происхождения. Например, самое эффективное соединение, пиперин, содержится в чёрном перце, давно известно и используется в биоактивных добавках для различных медицинских целей", —рассказывает главный научный сотрудник Ольга Остроумова.

Учёные надеются, что в будущем эти соединения могут стать основой биодобавок для терапии и профилактики коронавируса.

Ранее врачи посоветовали переболевшим ковидом отказаться от котлет и молока. На некоторое время также следует воздержаться от употребления продуктов с глютеном — ячменя, ржи, полбы и пшеницы. Кроме того, были названы напитки, опасные для переболевших коронавирусом. А вот в каком питье можно себе не отказывать, говорят доктора, так это зелёный чай. Он поможет после CoViD-19 укрепить стенки сосудов.