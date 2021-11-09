Российские учёные: Чёрный перец мешает коронавирусу "прилипать" к клеткам организма
Авторы исследования надеются, что в будущем природные соединения – алкалоиды могут стать основой биодобавок для терапии и профилактики ковида.
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Петербургские учёные из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) экспериментально подтвердили, что в чёрном перце есть соединение, которое может блокировать распространение коронавируса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biomedicines. Оказалось, что природные алкалоиды мешают вирусной частичке "прилипать" к клеткам организма.
"Мы изучали вещества, способные блокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса — необходимое условие для проникновения инфекционного агента. Для этой цели были использованы алкалоиды растительного происхождения. Например, самое эффективное соединение, пиперин, содержится в чёрном перце, давно известно и используется в биоактивных добавках для различных медицинских целей", —рассказывает главный научный сотрудник Ольга Остроумова.
Учёные надеются, что в будущем эти соединения могут стать основой биодобавок для терапии и профилактики коронавируса.
Ранее врачи посоветовали переболевшим ковидом отказаться от котлет и молока. На некоторое время также следует воздержаться от употребления продуктов с глютеном — ячменя, ржи, полбы и пшеницы. Кроме того, были названы напитки, опасные для переболевших коронавирусом. А вот в каком питье можно себе не отказывать, говорят доктора, так это зелёный чай. Он поможет после CoViD-19 укрепить стенки сосудов.
Лайф также писал, что традиционное корейское блюдо — острая квашеная капуста кимчхи — снижает тяжесть течения коронавирусной инфекции у пациентов. В нём содержится большое количество веществ, препятствующих развитию коронавирусной инфекции в организме, к примеру сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. Именно они смягчают некоторые симптомы болезни и делают её течение гораздо более лёгким.
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