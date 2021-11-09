Стали известны "нешуточные" гонорары Харламова, Гудкова и других выпускников КВН
Накануне исполнилось 60 лет со дня выхода в эфир первой программы Клуба весёлых и находчивых. В честь этого журналисты разузнали, какие доходы у бывших игроков.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Знаменитые комики и артисты, которые когда-то начинали свою карьеру в КВН, теперь могут похвастаться неплохими доходами. Как оказалось, сейчас практически каждый второй, кто работает на телевидении, вышел из Клуба весёлых и находчивых, а если говорить о юморе, то каждый первый. Издание "Вечерняя Москва" рассказало о доходах некоторых из них.
Так, бывший участник команды "Незолотая молодёжь" и "Сборная Москвы "МАМИ" Гарик Харламов, который представляет Comedy Club и снимается в кино и сериалах, зарабатывает около 130 миллионов рублей в год. Александр Гудков удивлял публику неординарным юмором в команде "Фёдор Двинятин". Нынешняя обширная деятельность комика, в том числе съёмки клипов и интернет-проектов, приносят ему 1,1 миллиона долларов в год.
Заработок Гарика Мартиросяна, начинавшего играть в КВН за команду "Новые армяне", составляет два миллиона долларов в год. Екатерина Варнава играла за "Сборную малых народов", однако большую популярность ей принесло шоу Comedy Woman. Её ежегодные заработки достигают 1,2 миллиона долларов. Высокими гонорарами также может похвастаться Дмитрий Хрусталёв из "Сборной Санкт-Петербурга" — 3,5 миллиона долларов в год. А популярный телеведущий и комик Павел Воля играл в КВН за команду "Валеон Дассон", сейчас его доход — 160 миллионов рублей в год. Такой подсчёт журналисты решили осуществить в честь шестидесятилетия со дня выхода в эфир первой программы КВН.
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