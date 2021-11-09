Стали известны "нешуточные" гонорары Харламова, Гудкова и других выпускников КВН

Знаменитые комики и артисты, которые когда-то начинали свою карьеру в КВН, теперь могут похвастаться неплохими доходами. Как оказалось, сейчас практически каждый второй, кто работает на телевидении, вышел из Клуба весёлых и находчивых, а если говорить о юморе, то каждый первый. Издание "Вечерняя Москва" рассказало о доходах некоторых из них.

Так, бывший участник команды "Незолотая молодёжь" и "Сборная Москвы "МАМИ" Гарик Харламов, который представляет Comedy Club и снимается в кино и сериалах, зарабатывает около 130 миллионов рублей в год. Александр Гудков удивлял публику неординарным юмором в команде "Фёдор Двинятин". Нынешняя обширная деятельность комика, в том числе съёмки клипов и интернет-проектов, приносят ему 1,1 миллиона долларов в год.