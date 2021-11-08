Масляков отверг слухи о закрытии КВН и обвинил создателей шоу "Игра" в воровстве идеи
В этом году передача "Клуб весёлых и находчивых" отмечает юбилей — 60 лет. 8 ноября 1961 года первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Руководитель и ведущий передачи "Клуб весёлых и находчивых" (КВН) Александр Масляков обвинил создателей шоу "Игра" на канале ТНТ в плагиате и рассказал о будущем своего проекта. Также в беседе с порталом News.ru телеведущий опроверг появившиеся после запуска "Игры" слухи о закрытии КВН.
"У КВН будет светлое будущее. Всё, что я могу сказать насчёт "Игры", это то, что её создатели просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — "Детский КВН". Так что всё будет нормально", — отметил Масляков.
Напомним, в этом году КВН отмечает юбилей — 60 лет. 8 ноября 1961 года первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения.
Ранее скандальное шоу "Игра" приостановили из-за треша, который устроил Денис Дорохов с "Камызяками".
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