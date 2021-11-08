Масляков отверг слухи о закрытии КВН и обвинил создателей шоу "Игра" в воровстве идеи

Руководитель и ведущий передачи "Клуб весёлых и находчивых" (КВН) Александр Масляков обвинил создателей шоу "Игра" на канале ТНТ в плагиате и рассказал о будущем своего проекта. Также в беседе с порталом News.ru телеведущий опроверг появившиеся после запуска "Игры" слухи о закрытии КВН.

"У КВН будет светлое будущее. Всё, что я могу сказать насчёт "Игры", это то, что её создатели просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — "Детский КВН". Так что всё будет нормально", — отметил Масляков.