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Масляков раскритиковал шоу "Игра" за "аморальность" идеи

Бессменный ведущий КВН не собирается судиться с создателями программы. Он отметил, что лучше потратит силы на дело, которое любит.

1 октября, 13:03
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<p>Александр Масляков. Фото © <a href="http://kvn.ru/pages/president" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КВН</a></p>

Александр Масляков. Фото © КВН

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков признался, что наслышан о шоу "Игра" на канале ТНТ, формат которого очень похож на "Клуб весёлых и находчивых", от своих коллег, однако сам пока не смотрел выпуски. При этом он отметил, что считает идею проекта "аморальной". Таким мнением он поделился в беседе с kp.ru.

"Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?" — сказал Масляков.

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Он добавил, что лично не планирует судиться с создателями "Игры", по его мнению, этим должен заниматься канал. Сам ведущий КВН подчеркнул, что лучше потратит силы на дело, которое любит и в котором видит смысл.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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