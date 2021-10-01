Масляков раскритиковал шоу "Игра" за "аморальность" идеи

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков признался, что наслышан о шоу "Игра" на канале ТНТ, формат которого очень похож на "Клуб весёлых и находчивых", от своих коллег, однако сам пока не смотрел выпуски. При этом он отметил, что считает идею проекта "аморальной". Таким мнением он поделился в беседе с kp.ru.

"Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?" — сказал Масляков.

Он добавил, что лично не планирует судиться с создателями "Игры", по его мнению, этим должен заниматься канал. Сам ведущий КВН подчеркнул, что лучше потратит силы на дело, которое любит и в котором видит смысл.