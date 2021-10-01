Вузы сами примут решение о переходе на удалёнку из-за коронавируса

Российские вузы сами должны принять решение о переходе на дистанционный формат обучения, исходя из ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", — сообщили в пресс-службе.