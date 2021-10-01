Вузы сами примут решение о переходе на удалёнку из-за коронавируса
Ситуация с заболеваемостью меняется в зависимости от региона, поэтому решение должно приниматься на месте, считают в Минобрнауки.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Российские вузы сами должны принять решение о переходе на дистанционный формат обучения, исходя из ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что в России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смерти от ковида. За прошедшие сутки скончалось 887 пациентов. При этом днём ранее, 30 сентября, было зафиксировано 867 смертей, а 29 сентября оперштаб сообщал о 857 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 208 142 пациента.
А ранее Лайф рассказывал, что школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
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