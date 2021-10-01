Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поднятии государственного флага в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил доложить об использовании государственных символов в российских школах и о финансировании расходов на эти цели. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа. Доклад на эту тему премьер Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно должны представить до 15 ноября.

Напомним, что с идеей ввести в российских школах церемонию поднятия государственного флага страны выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с президентом в преддверии нового учебного года. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях государственный флаг ежедневно торжественно поднимается на флагшток. Также Путин добавил, что на эту инициативу будут выделены деньги из госбюджета.