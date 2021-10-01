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Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поднятии государственного флага в российских школах

С такой инициативой выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с главой государства. К слову, президент это предложение поддержал и отметил, что всё будет профинансировано из госбюджета.

1 октября, 12:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил доложить об использовании государственных символов в российских школах и о финансировании расходов на эти цели. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа. Доклад на эту тему премьер Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно должны представить до 15 ноября.

Напомним, что с идеей ввести в российских школах церемонию поднятия государственного флага страны выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с президентом в преддверии нового учебного года. Глава государства поддержал это предложение и отметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях государственный флаг ежедневно торжественно поднимается на флагшток. Также Путин добавил, что на эту инициативу будут выделены деньги из госбюджета.

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

Позже в Минпросвещения заявили, что церемония поднятия государственного флага в российских школах появится уже с 1 сентября.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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