Путин поддержал идею "Артека" ввести в школах традицию поднимать российский флаг

"Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны — он поднимается, вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно", — отметил российский лидер.

Напомним, что совсем недавно в стране с размахом отмечался День российского флага. Флешмобы в честь праздника прошли от Калининграда до Камчатки, российский триколор развернули в горах, на Байкале и даже на Северном полюсе. Кроме того, хоры по всей России приняли участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага 22 августа. При этом в мероприятиях принимали участие не только профессиональные музыкальные коллективы, но и любительские.