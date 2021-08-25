Путин поддержал идею "Артека" ввести в школах традицию поднимать российский флаг
Президент отметил, что во многих странах мира в образовательных учреждениях государственный флаг ежедневно торжественно поднимается на флагшток.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Президенту Владимиру Путину понравилась идея представителя "Артека", предложившего ввести в российских школах церемонию поднятия государственного флага страны. Инициатива прозвучала в ходе видеоконференции российского лидера с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями.
"Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны — он поднимается, вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно", — отметил российский лидер.
Для реализации инициативы будет необходимо обеспечить некоторые "вещи формального характера", заметил президент.
"Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета", — добавил Владимир Путин.
Напомним, что совсем недавно в стране с размахом отмечался День российского флага. Флешмобы в честь праздника прошли от Калининграда до Камчатки, российский триколор развернули в горах, на Байкале и даже на Северном полюсе. Кроме того, хоры по всей России приняли участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага 22 августа. При этом в мероприятиях принимали участие не только профессиональные музыкальные коллективы, но и любительские.
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