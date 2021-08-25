Тюменскую девочку, которую искали полмесяца, убили в первый день исчезновения
СМИ уточняет, что подозреваемый, который в прошлом работал в правоохранительных органах, также надругался над ребёнком.
Стихийный мемориал у дома погибшей девочки. Фото © 72.ru / Мария Токмакова
Пропавшую в конце июня в Тюмени девятилетнюю девочку, которую всем городом искали 20 дней, убили в первый же день исчезновения. Об этом пишет портал 72.ru. По его данным, ребёнка также изнасиловали.
СМИ уточняет, что подозреваемый в расправе ранее не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi. Сейчас дома у него проходят обыски.
История исчезновения Насти потрясла всю страну. 30 июня малышка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. 25 августа задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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