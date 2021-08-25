Тюменскую девочку, которую искали полмесяца, убили в первый день исчезновения

Пропавшую в конце июня в Тюмени девятилетнюю девочку, которую всем городом искали 20 дней, убили в первый же день исчезновения. Об этом пишет портал 72.ru. По его данным, ребёнка также изнасиловали.

СМИ уточняет, что подозреваемый в расправе ранее не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi. Сейчас дома у него проходят обыски.