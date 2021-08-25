Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ
В компании убеждены, что в Европе ограничивают её деятельность, поскольку другие газопроводы при аналогичных условиях имели право на исключение из требований изменённой газовой директивы ЕС.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2" , прокомментировала отказ Высшего земельного суда в Дюссельдорфе вывести российский газопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС. Как заявили в пресс-службе компании, судебный вердикт показал дискриминирующее действие установленных Евросоюзом правил для газового рынка.
По данным РБК, в компании убеждены, что в Европе ограничивают деятельность Nord Stream 2 AG, поскольку другие газопроводы при аналогичных условиях смогли отстоять своё право на исключение из требований изменённой газовой директивы ЕС.
"Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу — 23 мая 2019 года — газопровод был завершён с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане внести поправки в Газовую директиву ЕС", — приводит заявление оператора РБК.
О том, что Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы, стало известно в среду. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле.
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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