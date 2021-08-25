Nord Stream 2 заявил о дискриминации после проигрыша в суде ФРГ

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2" , прокомментировала отказ Высшего земельного суда в Дюссельдорфе вывести российский газопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС. Как заявили в пресс-службе компании, судебный вердикт показал дискриминирующее действие установленных Евросоюзом правил для газового рынка.

По данным РБК, в компании убеждены, что в Европе ограничивают деятельность Nord Stream 2 AG, поскольку другие газопроводы при аналогичных условиях смогли отстоять своё право на исключение из требований изменённой газовой директивы ЕС.

"Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу — 23 мая 2019 года — газопровод был завершён с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане внести поправки в Газовую директиву ЕС", — приводит заявление оператора РБК.