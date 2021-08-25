Аналитики раскрыли, автографы каких знаменитостей популярны у россиян

В 2021 году россияне стали чаще интересоваться покупкой автографов знаменитостей. Об этом со ссылкой на исследование, проведённое площадкой для размещения объявлений Avito, сообщает "Газета.ru". Оказалось, что по сравнению с прошлым годом количество предложений о продаже подписей медиаперсон выросло на 9%, а спрос — на 10%.

Наибольшей популярностью пользуются автографы президента России Владимира Путина, аргентинского футболиста Лионеля Месси, певца Виктора Цоя, рэпера Моргенштерна и миллиардера Илона Маска.

Так, пользователь из Нижнего Новгорода предлагает приобрести за 99 тысяч рублей автограф, который, как утверждается, оставил сам российский лидер. В Москве можно найти объявления о продаже сертификата FIFA с подписью Месси за 708 тысяч рублей. В Краснодаре открытку с автографом Виктора Цоя оценили в 35 тысяч рублей. Роспись Моргенштерна на пятитысячной купюре в Москве предлагают приобрести за 15 тысяч рублей, при этом автограф известного всему миру предпринимателя Илона Маска в Красноярске пытаются реализовать за 10 тысяч рублей, отмечает издание.

"Стоимость подписей варьируется буквально от 30 рублей до сотен миллионов, однако средняя цена по стране составляет 2000 рублей", — указал руководитель категории Lifestyle на Avito Алексей Козловский.

Неизвестно, проверялась ли подлинность выставленных на продажу подписей. В Москве ценник выше среднероссийского и составляет 3000 рублей.