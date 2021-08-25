В Татарстане нашли тело парня, пропавшего на лодке вместе с возлюбленной

25 августа найдено тело 17-летнего юноши, который вместе с возлюбленной уплыл на лодке и пропал в Елабужском районе Татарстана. По данным регионального СУ СКР, погибшего подростка обнаружили водолазы.

Напомним, 21 августа влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только девушка упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа найдено и её тело.