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    В Татарстане нашли тело парня, пропавшего на лодке вместе с возлюбленной

    Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа — и её тело.

    25 августа, 11:49

    Фото © VK / Главное управление МЧС России по Татарстану

    25 августа найдено тело 17-летнего юноши, который вместе с возлюбленной уплыл на лодке и пропал в Елабужском районе Татарстана. По данным регионального СУ СКР, погибшего подростка обнаружили водолазы.

    "Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы. В ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении следователей.

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    Напомним, 21 августа влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только девушка упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа найдено и её тело.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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