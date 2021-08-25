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    Обнаружено тело пропавшей на лодке с возлюбленным в Татарстане девушки

    Местонахождение парня пока не установлено, а вот их плавсредство, зажатое в барже, найдено в Перми.

    25 августа, 06:14

    Фото © VK / Главное управление МЧС России по Татарстану

    Утром 25 августа было найдено тело 16-летней Виктории, которая вместе с возлюбленным пропала в Елабужском районе Татарстана. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

    Пропавшую обнаружили в нескольких километрах от пристани без видимых признаков насильственной смерти и повреждений. Кроме того, наш источник подтверждает версию с баржей, которая зацепила лодку молодой пары. По предварительным данным, они просто не заметили её. Саму лодку нашли в Перми, когда расцепляли баржу. Местонахождение парня на данный момент неизвестно.

    Предварительной причиной смерти девушки является утопление. Однако точная информация будет известна после вскрытия тела. Не исключён вариант смерти подростка ещё до момента, когда она утонула.

    Очевидцы слышали крики о помощи: Лодку с пропавшими в Татарстане подростками могла зацепить баржа

    Очевидцы слышали крики о помощи: Лодку с пропавшими в Татарстане подростками могла зацепить баржа

    Пермские правоохранители проведут допрос команды и капитана судна. Кроме того, территориальные органы МВД по пути следования баржи также будут участвовать в разбирательствах.

    Напомним, 21 августа влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только Виктория упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако девушка не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Анна Рождественская
    Анна Рождественская

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