Обнаружено тело пропавшей на лодке с возлюбленным в Татарстане девушки

Утром 25 августа было найдено тело 16-летней Виктории, которая вместе с возлюбленным пропала в Елабужском районе Татарстана. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

Пропавшую обнаружили в нескольких километрах от пристани без видимых признаков насильственной смерти и повреждений. Кроме того, наш источник подтверждает версию с баржей, которая зацепила лодку молодой пары. По предварительным данным, они просто не заметили её. Саму лодку нашли в Перми, когда расцепляли баржу. Местонахождение парня на данный момент неизвестно.

Предварительной причиной смерти девушки является утопление. Однако точная информация будет известна после вскрытия тела. Не исключён вариант смерти подростка ещё до момента, когда она утонула.

Пермские правоохранители проведут допрос команды и капитана судна. Кроме того, территориальные органы МВД по пути следования баржи также будут участвовать в разбирательствах.