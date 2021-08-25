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    ФСБ рассекретила планы Японии об оккупации СССР

    Подобный сценарий считался настолько осуществимым, что уже вырабатывались конкретные планы по управлению захваченными территориями.

    25 августа, 05:46
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В тексте приговора Токийского международного военного трибунала говорилось о том, что военная политика Японии предусматривала захват территории СССР в Сибири и на Дальнем Востоке. Документы об этом рассекречены Федеральной службой безопасности РФ в рамках проекта "Без срока давности".

    "Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению этими территориями", — указывается в приговоре, который цитирует РИА "Новости".

    ФСБ рассекретила документы о планах Японии атаковать СССР сибирской язвой

    ФСБ рассекретила документы о планах Японии атаковать СССР сибирской язвой

    Доказательства, предоставленные Токийскому трибуналу, подтверждали намерения Японии вести войну против Советского Союза и оккупировать часть территорий страны. Так, в период с июля по сентябрь в 1941 году специальная группа офицеров Генерального штаба Страны восходящего солнца изучала возможность оккупационного режима советских территорий, куда должны были прийти японские солдаты.

    В приговоре также отмечается, что идея о захвате Сибири и Дальнего Востока неизбежно была частью "сферы сопроцветания Великой Восточной Азии", которая сложилась в качестве эвфемизма для японской гегемонии в этой части света.

    Ранее Лайф сообщал о рассекреченых документах о срыве разведкой СССР мятежа нацистов в Иране. Заговорщики были тесно связаны с немцами и ставили своей целью поднять восстание во всей стране. Им были хорошо известны расположение и численность советских войск.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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