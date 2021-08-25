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    Рассекречены документы о срыве разведкой СССР мятежа нацистов в Иране

    Заговорщики были тесно связаны с немцами и ставили своей целью поднять восстание во всей стране. Им были хорошо известны расположение и численность советских войск.

    24 августа, 23:04
    <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Abadan_invasion_of_Iran.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

    Фото © Wikipedia

    Документы о срыве попытки прогерманского восстания в Иране летом 1942 года и нейтрализации нацистского подполья перед Тегеранской конференцией 1943 года рассекретила Служба внешней разведки (СВР) России. В их числе фрагмент переведённого на русский язык дневника главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны — Франца Майера (настоящее имя — Рихард Август). Он имел отношение к созданию националистических партий и групп, таких как "Голубая партия" и "Иранские националисты" ("Хезб-е-кабут" и "Меллиюн-е-Иран").

    "Английская и русская пропаганда причиняет много страданий… Чувство, что за тобой следят, развилось до того, что боюсь развернуть газету. Делаю это с большой осторожностью, как будто бы вытягиваю первый приз", — цитирует РИА "Новости" записи Майера 5 декабря 1941 года, сделанные после ввода в Иран союзных войск в сентябре.

    Из других документов советской разведке стало известно о подготовке прогерманского восстания в столице Ирана Тегеране и на севере страны. Бунт по времени должен был совпасть с планировавшимся Третьим рейхом разгромом советских войск. Причём, по словам заместителя народного комиссара иностранных дел СССР Владимира Деканозова наркому внутренних дел Лаврентию Берии, из предоставленных британцами материалов видно, что "расположение и численность войск заговорщикам были хорошо известны".

    "Из этих материалов видно, что иранские заговорщики были тесно связаны с немцами и ставили своей целью поднять восстание во всём Иране и прежде всего в северных районах. Начало восстания намечалось на 27 июля. Предполагалось, что к этому времени немцы займут Сталинград и выйдут на побережье Каспийского моря", — писал Деканозов.

    Также среди обнародованных СВР документов — обзор тегеранской прессы, составленный 5 сентября 1943 года, среди них — информация о задержании одного немца. Как следует из сообщений иранской прессы, речь шла о самом Франце Майере. Выследила его группа из числа молодых людей, патриотически настроенных к СССР. Группу возглавлял Геворк Вартанян, ставший впоследствии легендарным разведчиком-нелегалом, Героем Советского Союза. 9 сентября 1943 года Иран объявил Германии войну.

    Минобороны РФ рассекретило документы об обороне Киева в 1941 году

    Минобороны РФ рассекретило документы об обороне Киева в 1941 году

    Ранее Лайф писал, что ФСБ рассекретила имена советских граждан, на ком испытывали биооружие в Японии. Не получив от пленных желаемой информации, японцы подвергали их в том числе воздействию смертоносных бактерий.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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