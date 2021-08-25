Рассекречены документы о срыве разведкой СССР мятежа нацистов в Иране

Документы о срыве попытки прогерманского восстания в Иране летом 1942 года и нейтрализации нацистского подполья перед Тегеранской конференцией 1943 года рассекретила Служба внешней разведки (СВР) России. В их числе фрагмент переведённого на русский язык дневника главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны — Франца Майера (настоящее имя — Рихард Август). Он имел отношение к созданию националистических партий и групп, таких как "Голубая партия" и "Иранские националисты" ("Хезб-е-кабут" и "Меллиюн-е-Иран").

"Английская и русская пропаганда причиняет много страданий… Чувство, что за тобой следят, развилось до того, что боюсь развернуть газету. Делаю это с большой осторожностью, как будто бы вытягиваю первый приз", — цитирует РИА "Новости" записи Майера 5 декабря 1941 года, сделанные после ввода в Иран союзных войск в сентябре.

Из других документов советской разведке стало известно о подготовке прогерманского восстания в столице Ирана Тегеране и на севере страны. Бунт по времени должен был совпасть с планировавшимся Третьим рейхом разгромом советских войск. Причём, по словам заместителя народного комиссара иностранных дел СССР Владимира Деканозова наркому внутренних дел Лаврентию Берии, из предоставленных британцами материалов видно, что "расположение и численность войск заговорщикам были хорошо известны".

"Из этих материалов видно, что иранские заговорщики были тесно связаны с немцами и ставили своей целью поднять восстание во всём Иране и прежде всего в северных районах. Начало восстания намечалось на 27 июля. Предполагалось, что к этому времени немцы займут Сталинград и выйдут на побережье Каспийского моря", — писал Деканозов.

Также среди обнародованных СВР документов — обзор тегеранской прессы, составленный 5 сентября 1943 года, среди них — информация о задержании одного немца. Как следует из сообщений иранской прессы, речь шла о самом Франце Майере. Выследила его группа из числа молодых людей, патриотически настроенных к СССР. Группу возглавлял Геворк Вартанян, ставший впоследствии легендарным разведчиком-нелегалом, Героем Советского Союза. 9 сентября 1943 года Иран объявил Германии войну.