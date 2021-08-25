Богатейшие женщины России за год стали состоятельнее на $14,6 млрд
Один только капитал лидера рейтинга — основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук оценивается в $13 млрд.
Татьяна Бакальчук. Фото © Instagram / tatyana_bakalchuk
Совокупное состояние рейтинга богатейших женщин России за год выросло с $10,7 млрд до $25,3 млрд. В основном его увеличение произошло за счёт состояния лидера рейтинга, но в целом прибавились капиталы почти всех участниц списка.
Как пишет Forbes, оборот компании Wildberries почти удвоился в 2020 году — до 437,2 млрд рублей. Состояние его основательницы Татьяны Бакальчук оценивают в $13 млрд. Она и занимает верх списка.
Есть там и новички. Например, торговая сеть "Светофор" стала самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году. Владельцами юридических лиц, входящих в группу этой компании, являются Валентина Шнайдер и её сыновья Сергей и Андрей; семья в этом году впервые попала в рейтинг Forbes.
Другой новичок рейтинга богатейших женщин — Лариса Прокопьева, которая вместе с детьми контролирует группу "Эвалар". Вошли в список и представительницы Дальнего Востока: Любовь Герасимова и Федосья Суханкина.
А ранее сообщалось, что американские миллиардеры в пандемию разбогатели на 1,8 трлн долларов, больше всех заработал Маск. Глава Tesla и SpaceX увеличил своё состояние на 600% за последние 17 месяцев. Исследователи указали на острое имущественное неравенство в США.
Комментариев: 0