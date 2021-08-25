Богатейшие женщины России за год стали состоятельнее на $14,6 млрд

Совокупное состояние рейтинга богатейших женщин России за год выросло с $10,7 млрд до $25,3 млрд. В основном его увеличение произошло за счёт состояния лидера рейтинга, но в целом прибавились капиталы почти всех участниц списка.

Как пишет Forbes, оборот компании Wildberries почти удвоился в 2020 году — до 437,2 млрд рублей. Состояние его основательницы Татьяны Бакальчук оценивают в $13 млрд. Она и занимает верх списка.

Есть там и новички. Например, торговая сеть "Светофор" стала самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году. Владельцами юридических лиц, входящих в группу этой компании, являются Валентина Шнайдер и её сыновья Сергей и Андрей; семья в этом году впервые попала в рейтинг Forbes.

Другой новичок рейтинга богатейших женщин — Лариса Прокопьева, которая вместе с детьми контролирует группу "Эвалар". Вошли в список и представительницы Дальнего Востока: Любовь Герасимова и Федосья Суханкина.