На Западе решили создать фонд противодействия влиянию России на Украине
Его учредят США, Канада, Швеция, Швейцария и Великобритания, он получит название "Партнёрство для сильной Украины".
Фото © Facebook / British Embassy Kyiv
Ряд стран Запада станут учредителями фонда противодействия влияния России на Украине "Партнёрство для сильной Украины". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон.
На странице британского посольства в Киеве в социальной сети "Фейсбук" говорится, что учредителями фонда будут Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. Предполагается, что новая структура будет смягчать якобы имеющее место дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины.
Планируется, что фонд начнёт работу к декабрю. В него планируется привлечь около 50$ млн в течение трёх лет.
"Финансирование будет направлено на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов, например, предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам", - говорится в сообщении посольства Великобритании в Киеве.
А ранее бывший президент Украины Леонид Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией". Невозможно добиться стабильности и процветания только на негативе, убеждён экс-лидер страны. По его мнению, Незалежная должна развиваться по собственному пути.
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