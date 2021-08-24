Украина не может успешно развиваться, ведя исключительно антироссийскую политику. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кучма. Он также напомнил слова лидера России Владимира Путина о том, что Незалежная превращается в "анти-Россию" и что это представляет угрозу для граждан РФ.

"Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. <...> Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них", — пояснил экс-лидер Украины в своей колонке для издания "Левый берег".

Кучма подчеркнул, что самым лучшим решением для страны будет оставаться собой. "Единой, самостоятельной и независимой", — добавил он. В противном случае, как указал политик, Незалежная никогда не добьётся стабильности и процветания.