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    "Соглашусь с Путиным": Кучма счёл фатальной для Украины идею стать "анти-Россией"

    Невозможно добиться стабильности и процветания только на негативе, убеждён экс-лидер страны. По его мнению, Незалежная должна развиваться по собственному пути.

    24 августа, 14:31
    <p>Леонид Кучма. Фото © ТАСС/ZUMA</p>

    Леонид Кучма. Фото © ТАСС/ZUMA

    Украина не может успешно развиваться, ведя исключительно антироссийскую политику. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кучма. Он также напомнил слова лидера России Владимира Путина о том, что Незалежная превращается в "анти-Россию" и что это представляет угрозу для граждан РФ.

    "Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. <...> Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них", — пояснил экс-лидер Украины в своей колонке для издания "Левый берег".

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    Кучма подчеркнул, что самым лучшим решением для страны будет оставаться собой. "Единой, самостоятельной и независимой", — добавил он. В противном случае, как указал политик, Незалежная никогда не добьётся стабильности и процветания.

    Напомним, в июле была опубликована статья президента России Владимира Путина, в которой он описал, как Незалежную шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".


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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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