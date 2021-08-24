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    Лавров пожалел страны ЕС из-за слов Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан

    Глава евродипломатии заботится совершенно не о том, о чём должен, считает министр иностранных дел РФ. Сейчас важно, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну.

    24 августа, 14:25
    <p>Фото © МИД РФ</p>

    Фото © МИД РФ

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пожалел страны – члены Евросоюза после заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на ситуацию в Афганистане.

    "Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", — сказал Лавров.

    Министр заметил, что Боррель заботится совершенно не о том, о чём должен. Сейчас важно, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А насильно заставлять государства выбирать "или-или" нельзя, они должны сами определиться, с Западом они или с Россией и Китаем.

    МИД удивило заявление Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

    МИД удивило заявление Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

    Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. По мнению политолога Валерия Коровина, намерение ЕС объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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