Лавров пожалел страны ЕС из-за слов Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пожалел страны – члены Евросоюза после заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на ситуацию в Афганистане.

"Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", — сказал Лавров.

Министр заметил, что Боррель заботится совершенно не о том, о чём должен. Сейчас важно, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А насильно заставлять государства выбирать "или-или" нельзя, они должны сами определиться, с Западом они или с Россией и Китаем.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. По мнению политолога Валерия Коровина, намерение ЕС объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением.

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