Лайф узнал, был ли алкоголь в крови фельдшера, избившего пациентку в Ярославле
По нашим данным, по факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела — за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу.
Скриншот © LIFE
Фельдшер психиатрической бригады, который вместе с санитаром избил пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, прошёл проверку на алкоголь. Вопреки заявлению матери пострадавшей девушки, результаты не показали содержания в крови медика спиртного или наркотических веществ.
По нашим данным, по факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела — за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу. На время расследования инцидента медицинских сотрудников отстранили от работы.
Ранее Лайф сообщал, что пострадавшая 30-летняя девушка на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. После инцидента в лифте у неё разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку.
Напомним, видеоролик с избиением девушки появился в нашем распоряжении 23 августа. На кадрах видно, что двое мужчин крепкого телосложения заводят в лифт пациентку. У той явная истерика: она кричит и пытается вырваться. Как только двери закрываются, мужчины начинают бить её в живот и по голове. После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови.
Комментариев: 0