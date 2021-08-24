Лайф узнал, был ли алкоголь в крови фельдшера, избившего пациентку в Ярославле

Фельдшер психиатрической бригады, который вместе с санитаром избил пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, прошёл проверку на алкоголь. Вопреки заявлению матери пострадавшей девушки, результаты не показали содержания в крови медика спиртного или наркотических веществ.

По нашим данным, по факту происшествия следователи возбудили сразу два уголовных дела — за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконную госпитализацию в психиатрическую лечебницу. На время расследования инцидента медицинских сотрудников отстранили от работы.

Ранее Лайф сообщал, что пострадавшая 30-летняя девушка на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. После инцидента в лифте у неё разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку.