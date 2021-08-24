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    В Токио стартовали Паралимпийские игры

    Ранее стало известно, что сразу 20 стран отказались принимать участие в церемонии открытия.

    24 августа, 13:45

    Фото © gettyimages

    В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры, которые продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе в столице Японии.

    В ходе церемонии император Нарухито объявил Игры открытыми, после чего был поднят флаг Международного паралимпийского комитета.

    Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

    Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

    Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. При этом перед началом церемонии открытия стало известно, что сразу 20 стран отказались принимать в ней участие.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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