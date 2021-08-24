В Токио стартовали Паралимпийские игры
Ранее стало известно, что сразу 20 стран отказались принимать участие в церемонии открытия.
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В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры, которые продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе в столице Японии.
В ходе церемонии император Нарухито объявил Игры открытыми, после чего был поднят флаг Международного паралимпийского комитета.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. При этом перед началом церемонии открытия стало известно, что сразу 20 стран отказались принимать в ней участие.
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