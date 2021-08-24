НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

    Соревнования в Токио продлятся до 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

    24 августа, 13:18

    Фото © Getty Images

    Руководитель Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич попросил спортсменов своей страны покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими атлетами. Об этом во время эфира на "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

    "Хоть стой, хоть падай. Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?" — заявил Губерниев.

    Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

    Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

    Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

      сегодня в 10:13

      "Уже всё хорошо": Дина Аверина заявила, что не вспоминает о скандале на Олимпиаде в Токио

      сегодня в 11:27

      Экс-тренер "Рубина" Бердыев возглавил казахстанский "Кайрат"

      сегодня в 13:17
      Life

      Патрушев: Афганистан подтвердил нежизнеспособность навязанных Западом режимов

      сегодня в 13:34

      Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

      сегодня в 13:29

      Новости партнеров

      Layer 1