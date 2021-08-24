Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами
Соревнования в Токио продлятся до 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
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Руководитель Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич попросил спортсменов своей страны покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими атлетами. Об этом во время эфира на "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
"Хоть стой, хоть падай. Наши спортсмены сообщают. Рядом со сборной Украины расположилась российская команда. Естественно, мы поприветствовали украинскую делегацию и так далее. А дальше началось. Руководитель Паралимпийского комитета Украины в приказном порядке дал своим спортсменам команду уходить. Дескать, всем надо отдыхать, потому что рядом представители сборной России. Это вообще что происходит? Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти спортивным руководителям Украины?" — заявил Губерниев.
Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
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