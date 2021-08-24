Впервые за девять лет: От кого нам ждать побед на Паралимпиаде в Токио Перед нашими спортсменами не было поставлено задачи выиграть определённое количество наград или попасть в тройку лидеров медального зачёта. Главное — показать свой максимум и получить удовольствие. 23 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Imago-Images / Сергей Фадеичев

Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио состоится уже во вторник, 24 августа. Первые медали обретут своих владельцев в среду. Всего будет разыграно 539 комплектов наград — это на 11 больше, чем пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Россию на соревнованиях в Японии представят 242 спортсмена. Среди них немало мировых лидеров, которые будут бороться за медали самой высокой пробы.

Начнём с того, что знаменосцами в составе нашей сборной были выбраны десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная паралимпийская чемпионка в беге на 1500 метров среди слепых Елена Паутова. На них возлагаются особые надежды.

— Выбор знаменосцев был весьма затруднительным, ведь в команде много спортсменов, достойных этой роли (90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса, 11 чемпионов Паралимпийских игр). При утверждении кандидатур мы ориентировались на спортивные достижения, уровень подготовки к Играм и возможность принять участие в церемонии открытия. Спортсмены, которые выступают на следующий день после открытия, традиционно не посещают церемонию, — заявил шеф миссии сборной России на Паралимпиаде в Токио, председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Отметим, что российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх после перерыва в долгих девять лет. Последний раз они принимали участие в соревнованиях в 2012 году в Лондоне. В 2016-м Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил нашу команду от Игр в Рио-де-Жанейро из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

При этом, как и на недавней Олимпиаде, нашим спортсменам запрещено выступать под своим флагом и гимном. Паралимпийцы будут использовать логотип ПКР, а в случае их побед прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

Самым титулованным в сборной России является шестикратный паралимпийский чемпион по плаванию Роман Макаров. Он побеждал на четырёх Паралимпиадах: в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012. Спортсмен, имеющий проблемы со зрением, великолепно себя чувствует в плавании различными стилями — и в баттерфляе, и на спине, и в кроле. В 37 лет он по-прежнему является одним из главных претендентов на золото.

Для Макарова и Паутовой Игры в Токио станут четвёртыми в карьере. Аналогичное достижение готовятся установить четырёхкратный паралимпийский чемпион по плаванию Сергей Пунько, двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Плотников и победительница Паралимпийских игр по настольному теннису Раиса Чебаника.

Всего на соревнованиях в японской столице выступят семеро россиян, являющихся многократными паралимпийскими чемпионами. Помимо Макарова, Паутовой, Пунько и Плотникова в этом замечательном списке три легкоатлета — Маргарита Гончарова, Елена Иванова и Евгений Швецов, выигравшие по три золота.

Кроме того, высокими считаются шансы попасть в число призёров у чемпиона мира и Европы, серебряного медалиста Паралимпийских игр, рекордсмена мира по лёгкой атлетике Алексея Кузнецова. Определённо будет бороться за самые высокие места и чемпионка мира, двукратная призёрка чемпионатов Европы по стрельбе из лука Елена Крутова. Да и вообще, если перечислять всех российских фаворитов соревнований в Токио, не хватит места даже в безразмерном Интернете.

Самыми успешными для сборной России стали Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне. Тогда наши стали вторыми в общекомандном зачёте вслед за Китаем, завоевав 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей. В Токио перед российскими спортсменами не стоят какие-то космические задачи, главное — показать свой максимальный уровень.

— ПКР никогда не ставит перед собой задач или планов по завоеванию медалей. Основная наша цель — достойное выступление на Паралимпиаде. <...> Приложим все усилия, чтобы наша команда достойно выступила и сохранила лидирующие позиции в мире, — отметил Рожков.

Основными соперниками россиян на Паралимпиаде в Токио по традиции станут спортсмены из Китая, Великобритании, США, Австралии, Бразилии, Германии и с Украины. Несомненно, с особой мотивацией в родных стенах, пусть и при пустых трибунах, будут выступать японцы.

Наибольшее количество медалей на Играх будет разыграно в лёгкой атлетике (167 комплектов) и плавании (146). Наши команды по этим дисциплинам являются самыми многочисленными. В соревнованиях по лёгкой атлетике примут участие 67 российских спортсменов, в плавании — 53. На всех крупнейших международных турнирах представители нашей страны входят в число фаворитов. Тенденция сохранится и в Токио.

Кроме того, руководство ПКР ожидает успешного выступления в стрельбе из лука, паратхэквондо, волейболе сидя и фехтовании на колясках. С большой долей вероятности у россиян будут медали и в голболе — командном виде спорта, придуманном для людей с нарушением зрения. Цель игры — забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника.

Примечательно, что наших паралимпийских призёров ждёт точно такое же вознаграждение от правительства, как и участников Олимпиады. Для обладателей золотых медалей предусмотрена выплата в размере четырёх миллионов рублей. За серебряные награды полагается два с половиной миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона. Премии получат и тренеры, подготовившие спортсменов к соревнованиям.

Что уж греха таить, паралимпийцев принято называть спортсменами с ограниченными возможностями. Да, они отличаются от людей, которых большинство считает обычными, но по силе духа дадут фору любому. Нет никаких сомнений, что наша команда выиграет огромное количество медалей на Паралимпиаде в Токио. Остаётся только пожелать атлетам удачи, она им, несомненно, пригодится!

Авторы Роман Фейгин