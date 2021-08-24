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Дралась и ругалась: Фельдшер рассказал, почему избил женщину в лифте в Ярославле

По данным Лайфа, перед тем как медики приехали на вызов, она кидалась на родителей со столовыми приборами.

23 августа, 21:25

Фото © LIFE

Фельдшер, который вместе с санитаром избил женщину в Ярославле, объяснил, что происходило в тот день. Как стало известно Лайфу, мужчина работает в ГБКУЗ ЯО "Ярославская областная психиатрическая больница" примерно с 2007 года.

По словам медика, утром 22 августа он заступил на дежурство в составе выездной бригады вместе с врачом-психиатром, санитаром и водителем. Около 01:00 23 августа поступил вызов, на который выехала вся бригада. По данным Лайфа, в больницу обратилась мать женщины, к которой впоследствии применили силу. Она вела себя неадекватно, кричала и кидалась на родителей со столовыми приборами.

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Когда в квартире появились медработники, женщина продолжала агрессивно себя вести. Предварительно, у неё произошёл конфликт с матерью по поводу ребёнка. В итоге врач-психиатр решил госпитализировать её.

Однако та не хотела никуда идти и оказывала сопротивление. После этого медики связали ей руки, однако она сумела освободиться. Тогда фельдшер и санитар взяли её под руки и повели к лифту. Медработник уверяет, что женщина пинала его в ногу, продолжала сопротивляться, кричать и ругаться. Мужчина признался, что у него и санитара было психоэмоционально-возбуждённое состояние и он нанёс ей многочисленные удары кулаком в область верхней части бедра, объяснив это тем, что она его разозлила. Выйдя из лифта, женщину посадили в автомобиль и отвезли в приёмный покой, после чего госпитализировали.

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Напомним, ранее Лайф публиковал видео произошедшего в лифте. В местном Депздраве сообщили, что теперь медиков ждёт наказание в соответствии с законом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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