В Иркутске вынесли приговор медсестре, истязавшей ребёнка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, суд назначил женщине три года и два месяца колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошёл в детской клинической больнице Иркутска в ноябре 2019 года. Вместе с 15-летним воспитанником местного дома-интерната в медучреждение приехала его сопровождающая. Женщина жестоко обращалась с подростком, била его и связывала руки. Всё происходило в присутствии других пациентов. В результате одна из мам, находившаяся в палате, сняла происходящее на видео и разместила ролик в соцсетях.