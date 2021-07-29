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В Иркутске вынесли приговор медсестре, истязавшей ребёнка-инвалида

Женщина жестоко обращалась с подростком, била его и связывала руки.

29 июля, 05:22

Скриншот из видео © Соцсети

В Иркутске вынесли приговор медсестре, истязавшей ребёнка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, суд назначил женщине три года и два месяца колонии общего режима.

"Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к трём годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Напомним, инцидент произошёл в детской клинической больнице Иркутска в ноябре 2019 года. Вместе с 15-летним воспитанником местного дома-интерната в медучреждение приехала его сопровождающая. Женщина жестоко обращалась с подростком, била его и связывала руки. Всё происходило в присутствии других пациентов. В результате одна из мам, находившаяся в палате, сняла происходящее на видео и разместила ролик в соцсетях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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