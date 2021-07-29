Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от коронавируса

Лидирующие позиции по разработке вакцин от коронавируса занимают Россия и Китай. Об этом заявили в секретариате Азиатского форума в Боао (АФБ).

"Китай и РФ оказались лидерами в глобальной гонке по разработке вакцин от коронавируса", — отметил генсек международной площадки Ли Баодун.

Он напомнил, что российские и китайские специалисты первыми изобрели самые безопасные и надёжные вакцины. Также в докладе АФБ отмечается, что главная проблема на сегодняшний день — обеспечить доступность препаратов в развивающихся странах.