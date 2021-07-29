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Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от коронавируса

Там отметили, что именно специалисты из РФ и КНР первыми изобрели самые безопасные и надёжные препараты.

29 июля, 05:06

Фото © Pixabay

Лидирующие позиции по разработке вакцин от коронавируса занимают Россия и Китай. Об этом заявили в секретариате Азиатского форума в Боао (АФБ).

"Китай и РФ оказались лидерами в глобальной гонке по разработке вакцин от коронавируса", отметил генсек международной площадки Ли Баодун.

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Он напомнил, что российские и китайские специалисты первыми изобрели самые безопасные и надёжные вакцины. Также в докладе АФБ отмечается, что главная проблема на сегодняшний день — обеспечить доступность препаратов в развивающихся странах.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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