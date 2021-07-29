В Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса у детей

Постковидные осложнения, включая поражение сердца, мозга, почек, эндокринных желёз и желудочно-кишечного тракта, могут развиться примерно у трети детей. Особенно велик риск для несовершеннолетних с лишним весом, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Горелов уточнил, что больше всего заболевших CoViD-19 среди несовершеннолетних приходится на возраст 14–17 лет, так как подростки более мобильны и социально активны.